Spahn, Laschet oder Merz? : Kreise: AKK will kommende Woche über K-Frage sprechen

Berlin Geht es nun ganz schnell? Annegret Kramp-Karrenbauer will mit den mögliche Bewerbern für ihre Nachfolge und die Kanzlerkandidatur in den Dialog treten. Auch ein zeitnaher Sonderparteitag steht im Raum.

Ein solcher Sonderparteitag könnte nach den Regeln der CDU frühestens acht Wochen nach dem Beschluss stattfinden - das wäre in der zweiten Aprilhälfte. Es wird in der Partei damit gerechnet, dass ein Sonderparteitag im Mai oder Juni stattfinden könnte. Derzeit sucht die Partei bereits nach Hallen, die für einen solchen Parteitag zur Verfügung stehen könnten. Beim regulären Bundesparteitag im Dezember in Stuttgart soll es trotzdem bleiben - dort will die Partei ihr neues Grundsatzprogramm beschließen.