Parteitag stützt sie : Kramp-Karrenbauer stellt Machtfrage

Leipzig Die CDU-Chefin geht voll ins Risiko und gewinnt - zumindest vorerst. Kramp-Karrenbauer verlangt vom Parteitag Klarheit, ob er ihren Kurs mitträgt. Der Applaus spricht für sich.

Die CDU-Vorsitzende rief zu mehr Gelassenheit auf. Es sei vor dem Parteitag von „Revolution“ und „Aufruhr“ die Rede gewesen. Ein Blick zurück zeige, dass das vor Parteitagen fast immer so sei. Sie räumte ein, dass es ein schwieriges Jahr gewesen sei. Und trotzdem relativiere sich jetzt einiges, wo der Parteitag begonnen habe. Die Volkspartei CDU halte diese Diskussionen aus. „Wir lassen uns nicht in den Ruin hineinschreiben“, rief Kramp-Karrenbauer. Die Bürger interessierten sich mehr dafür, was man in Zukunft machen wolle, als für CDU-Personaldebatten.