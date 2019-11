Koalition einigt sich : Kompromiss: Grundrente für bis zu 1,5 Millionen Menschen

Berlin Monatelanger Streit um die Grundrente: Nun hat die Koalitionsspitze eine Lösung gefunden, die angeblich alle drei Partner zufrieden stellt. Ist damit der Fortbestand der GroKo gesichert?

Darauf verständigten sich die Spitzen der großen Koalition von CDU, CSU und SPD am Sonntag in Berlin. Zugleich soll der Beitrag zur Arbeitslosenversicherung zurückgefahren werden, von derzeit 2,5 Prozent vom Bruttolohn auf 2,4 Prozent bis Ende 2022. Bereits beschlossen ist, dass danach dieser Beitrag wieder auf 2,6 Prozent steigen soll.

Flankierend zur Grundrente will die Koalition zudem einen Freibetrag beim Wohngeld im Volumen von etwa 80 Millionen Euro einführen. So soll verhindert werden, dass die Verbesserung in der Rente nicht durch eine Kürzung des Wohngeldes aufgefressen wird.