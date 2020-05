Twitter-Streit mit Drosten : Kommunikationswissenschaftlerin: „Bild“ verdreht die Fakten

Christian Drosten ist Direktor des Instituts für Virologie an der Charité in Berlin. Foto: dpa/Michael Kappeler

Karlsruhe Ein „Bild“-Redakteur schickt Virologe Christian Drosten eine Anfrage per Mail, die kaum beantwortbar ist. Der Virologe der Berliner Charité antwortet nicht, sondern veröffentlicht die Mail auf Twitter. Das sagt eine Kommunikatonswissenschaftlerin zu dem Vorgang.

Drosten hatte am Montagnachmittag über den Kurznachrichtendienst Twitter eine Anfrage des „Bild“-Journalisten Filipp Piatov veröffentlicht, die demnach um 15 Uhr bei ihm eingegangen war und in der Piatov um „kurzfristige Stellungnahme“ bis um 16 Uhr bat. In dem Artikel ging es um die Kritik mehrerer Wissenschaftler an einer Studie über die Viruskonzentration bei verschiedenen Altersgruppen.

Leßmöllmann betonte: „Wissenschaftler kritisieren sich ständig, das ist völlig normal.“ Die Wissenschaft sei schließlich „keine Faktenmaschine“. In Pandemiezeiten sei das allerdings dann ein Problem, weil viele Menschen von der Wissenschaft gerne harte Fakten hören würden. „Aber wirklich sicheres Wissen gibt es in der Wissenschaft möglicherweise erst nach Jahren, vielleicht auch nie“, sagte sie. Wer sich in diese wissenschaftliche Debatte einschalte, also Gegenargumente oder Kritik bewerten wolle, „der muss sich schon richtig gut auskennen in der Thematik“.