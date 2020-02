Debatte um Preisregulierung : Klöckner droht mit Sanktionen für unfairen Lebensmittelhandel

Berlin Kanzlerin Angela Merkel weist Forderungen nach staatlicher Preisregulierung bei Lebensmitteln zurück. Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner droht mit Sanktionen für unfaire Handelspraktiken.

Das Ergebnis des Spitzentreffens, an dem auch Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (beide CDU) teilnahmen, ist allerdings dürftig. Merkel stellte klar, dass es keine von der Politik verordneten Mindestpreise für Lebensmittel geben wird. Das hatten Politiker der Linken gefordert. Stattdessen setzte die Kanzlerin auf „faire Beziehungen“ zwischen Lieferanten und Verkäufern. Das soll die EU-Richtlinie über unlautere Handelspraktiken in den Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen in der Lebensmittelversorgungskette, die so genannte UTB-Richtlinie, sicherstellen. Sie müsste zwar erst im kommenden Jahr in deutsches Recht umgesetzt werden, doch Klöckner drückt aufs Tempo. „Ich will das sehr schnell umsetzen“, kündigte sie an.