Interview mit Präsident der Krankenhausgesellschaft : Kliniken klagen weiterhin über zu wenig Schutzausrüstung

Optimal ausgerüstet: Ein Mann in Schutzkleidung steht zur Aufnahme eines schwer kranken Covid-19-Patienten in Leipzig bereit. Doch solcher Art Schutzausrüstung gibt es laut Krankenhausgesellschaft noch viel zu wenig. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Berlin Es ist weiterhin das größte Problem in den Kliniken, dass immer noch zu wenig Schutzkleidung zur Verfügung steht. Der Präsident der Krankenhausgesellschaft Gerald Gaß spricht im Interview über Schutzkleidung, Intensivbetten und Mitarbeiter.

Können Sie die aktuelle Lage in den Kliniken kurz zusammenfassen?

Gaß: Im Prinzip sind alle Kliniken betroffen. Keine Klinik wird mehr auch nur annähernd mit den erforderlichen Mengen und zu den gewohnten Preisen beliefert. Wir bekommen flächendeckend aus den Krankenhäusern die Meldungen, dass ihre eigenen Beschaffungswege für Schutzkleidung nicht mehr funktionieren. Uns erreichen auch fast jeden Tag Notrufe, dass Kliniken erklären, wenn sie nicht in den nächsten Tagen eine Lieferung erhalten, ihre Versorgung einstellen müssen.

Gerald Gaß (Jahrgang 1963) führt die Deutsche Krankenhausgesellschaft seit gut zwei Jahren. Der Diplom-Volkswirt und -Soziologe ist seit 2008 Geschäftsführer des Landeskrankenhauses Rheinland-Pfalz in Andernach.

Gaß: Bislang kann noch kurzfristig geholfen werden. Es gibt begrenzte zentrale Lagerbestände bei den Ländern. Mittlerweile gibt es auch Lagerbestände beim Bund. Aber wenn das Gesundheitsministerium erklärt, es habe 20 Millionen Masken ausgeliefert, dann muss man wissen, dass die Kliniken pro Monat rund 45 Millionen Mund-Nase-Schutzmasken und etwa 17 Millionen FFP-2-Masken (also mit einer höheren Schutzstufe) verbrauchen.

Gaß: Die Unternehmen, die aufgrund ihrer Technologie in der Lage sind, Schutzkleidung herzustellen, sollten dies auf jeden Fall umsetzen. Wer Schutzkittel oder Mund-Nase-Schutzmasken herstellen kann, den bitte ich dringend, das in seiner Macht stehende zu tun, sich an der Versorgung der Kliniken und der niedergelassenen Ärzte zu beteiligen. Wir müssen uns eines vor Augen halten: Wenn wir unsere Mitarbeiter nicht mehr schützen können, dann verlieren wir diejenigen, die wir für die Versorgung der Patienten unbedingt brauchen. Wir verlieren dann auch das Vertrauen unserer Mitarbeiter. Dann sind auch freie Kapazitäten bei den Beatmungsgeräten und Intensivstationen wertlos.