Flüchtlingspolitik und Hambacher Wald : Kerpener Bürgermeister verzichtet nach Bedrohungen auf Kandidatur

Köln Dieter Spürck, Bürgermeister der Stadt Kerpen, verzichtet auf eine erneute Kandidatur. Der CDU-Politiker wurde von Gegnern der Flüchtlingspolitik bedroht. Die Bedrohungen richteten sich auch gegen seine Kinder.

Kerpens Bürgermeister Dieter Spürck (CDU) verzichtet nach Drohungen gegen seine Familie auf eine erneute Kandidatur. Es gebe eine "zunehmende Verrohung in der ganzen Gesellschaft", sagte der 53-Jährige dem "Kölner Stadt-Anzeiger" vom Donnerstag. "Soweit mich das selbst betrifft, halte ich das für ein tragbares Berufsrisiko, aber nicht für meine Frau und meine Kinder", fügte der CDU-Politiker hinzu.

In seinem Briefkasten fand er demnach die Nachricht, dass seine "Kinder es zu spüren" bekämen, wenn er sich nicht "intensiver für den Hambacher Wald einsetzen" würde. Ebenfalls sei er von Gegnern der Flüchtlingspolitik bedroht worden: Wenn einem Kind in Kerpen etwas geschehe, dann werde das seinen Kindern "ebenfalls so gehen", habe die Drohung gelautet. Spürck hat selbst zwei Kinder.