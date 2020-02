Krise in Thüringen : Kemmerich tritt sofort zurück - Koalition für rasche Neuwahl

Krise in Thüringen

Thüringens Ministerpräsident Thomas Kemmerich (FDP) tritt mit sofortiger Wirkung zurück. Das teilte die FDP-Landtagsfraktion am Samstag in Erfurt mit. Zugleich forderte die große Koalition in Berlin gemeinsam eine rasche Neuwahl.