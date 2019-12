Linkspartei-Chefin im Interview : Katja Kipping fordert kostenlose Bahncard 50

Berlin Im Interview spricht Linkspartei-Chefin Katja Kipping über den Parteivorsitz, den Wunsch nach einem bedingungslosen Grundeinkommen, den rot-rot-grünen Senat in Berlin und ihre Koalitionsvorstellungen für den Bund.

Katja Kipping ist seit Juni 2012 Vorsitzende der Partei Die Linke . Dem Bundestag gehört die 41-Jährige seit 2005 an, seitdem ist sie auch sozialpolitische Sprecherin ihrer Fraktion. Zuvor war sie sechs Jahre lang Mitglied des Sächsischen Landtags. Von 1999 bis 2003 war sie zudem Stadträtin in ihrer Heimatstadt Dresden.

Kipping: Heute ist nicht der Tag für personalpolitische Ankündigungen. Also zu den Inhalten. Zum 1. Januar 2020 sind die Hartz-IV-Gesetze 15 Jahre in Kraft. All unsere Kritik daran hat sich bestätigt. Wir brauchen einen Sozialstaat der Zukunft und der muss folgendes leisten: Eine Grundsicherung für Kinder, eine Schutzgarantie vor Armut für alle – gleich ob in der Stadt oder auf dem Land – eine universelle Grundversorgung für medizinische Angebote, Breitband und Mobilität. Niemandem wird sein Auto weggenommen, aber die Tausenden stillgelegten Schienen-Kilometer im Land müssen reaktiviert werden.

Kipping: Für die letzten Kilometer bieten sich Anrufsammeltaxis, kleine Busse oder das Fahrrad an, in hügeligen Gegenden dann auch als E-Bike.

Kipping: Genau. Anstatt den Umstieg aufs E-Auto zu subventionieren, was sich ohnehin nur Menschen leisten können, die mehr als 30.000 Euro für ein Auto übrig haben, sollte es lieber die Bahncard 50 kostenfrei für alle geben. Das wäre ein richtiger Beitrag zum Klimaschutz. Und dann müsste es ausreichend Plätze für Fahrräder und Abteile mit Arbeitsplätzen für Berufspendler, die während der Zugfahrt arbeiten, und ansonsten die 1. Klasse für alle geben. Das würde das Bahnfahren attraktiver machen. Wir können in den Weltraum fliegen. Dann muss auch ein guter Bus- und Bahnverkehr möglich sein.

Kipping: Mir geht es um Zusammenarbeit, nicht um eine Parteifusion. Um etwas grundlegend zu verbessern, brauchen wir sowohl eine schwungvolle SPD wie eine starke Linke als moderne sozialistische Partei links der Sozialdemokratie. Wir brauchen aber kein Koch-Kellner-Spiel mehr. Die Aufteilung zwischen einer großen Volkspartei und einem kleinen Partner ist vorbei. Wir müssen klar ausstrahlen: Wir können etwas verändern und aus der Ohnmachtsfalle herauskommen, dass die Linke immer nur etwas fordert, es aber nicht durchsetzen kann. Ich will eine Regierung der Hoffnung. SPD, Grüne und Linke haben Gemeinsamkeiten in der Sozial- und Umweltpolitik.

Kipping: Interessante Übersetzung. Wäre jetzt nicht meine Formulierung. Es ist eher ein Bekenntnis zu Inhalten. Klare Haltung in der Sache und der ausdrückliche Wille, grundlegende Verbesserungen nicht nur zu fordern, sondern auch in einer Regierung durchzusetzen.

Gibt es ein Land auf der Welt, in dem der Sozialstaat besser funktioniert als in Deutschland?

Kipping: Es gibt noch kein Paradies auf Erden. In Skandinavien werden schon in der Schule soziale Unterschiede besser ausgeglichen. Und um mal zu hinterfragen, wie wir Wohlstand messen: Das Himalaya-Königreich Bhutan bemisst den Fortschritt des Landes nicht am Steigen des Bruttoinlandsprodukts, sondern an Glück und Zufriedenheit der Menschen. Das wurde als Staatsziel aufgenommen. Da geht es um Bildung, Kultur, Natur und soziale Gleichheit. Wenn die soziale Schere zwischen Arm und Reich und Stadt und Land in Deutschland immer weiter aufgeht und sich die Gesellschaft weiter spaltet, wird der gesellschaftliche Zündstoff gefährlich, übrigens auch für jene, denen es jetzt gut geht.