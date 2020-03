Umstrittener Gesetzentwurf : Juristen kritisieren NRW-Epidemiegesetz

Düsseldorf Die schwarz-gelbe Landesregierung plant ein Epidemiegesetz. Staatsrechtler sehen darin allerdings eine Entmachtung des Landtags und Verstöße gegen Grundrechte. Auch die Opposition fühlt sich überrumpelt.

Rechtswissenschaftler haben gravierende Bedenken gegenüber des geplanten Epidemiegesetzes der schwarz-gelben Landesregierung. „Ich halte den Gesetzentwurf in der jetzigen Form in einigen Punkten für verfassungswidrig. Eine Reihe der geplanten Bestimmungen greift zu weit in Grundrechte ein und ist zu unbestimmt“, sagte der Staatsrechtler Christoph Degenhart unserer Redaktion. Der Gesetzentwurf sei überzogen: „Er beinhaltet ein viel zu weitreichendes Ermessen und erinnert damit an die Notstandsgesetzgebung für den Spannungs- oder den Verteidigungsfall. Das ist unverhältnismäßig“, so der emeritierte Rechtsprofessor und Verfasser staatsrechtlicher Standardwerke. Auch werde das Kollegialprinzip im Landeskabinett aufgehoben. „Der Gesundheitsminister wird zur maßgeblichen Instanz.“