Interview mit der Bundesumweltministerin : Ministerin Svenja Schulze lobt die Regierungsarbeit der SPD

Berlin Seit März 2018 ist Svenja Schulze (SPD) Bundesumweltministerin. Zuvor war sie Umweltministerin in Nordrhein-Westfalen. Mit der 51-jährigen sprachen unsere Korrespondenten Eva Quadbeck und Jan Drebes in Berlin.

Svenja Schulze: Sie meinen, als Nordrhein-Westfälin soll ich zur Wahl meines früheren Kabinettskollegen aufrufen? Ich schätze Norbert Walter-Borjans, aber ich habe mich bewusst nicht für ein Kandidatenduo ausgesprochen, weil ich möchte, dass die Parteimitglieder unbeeinflusst über ihre neuen Vorsitzenden abstimmen. Und dabei bleibe ich auch in dieser Schlussphase.

Schulze: Doch, selbstverständlich. Die Koalition hat viele Fortschritte auf den Weg gebracht. Wir haben uns beispielsweise auf ein Klimapaket geeinigt, das wichtige Weichen stellt und international sehr geachtet wird. Ohne die SPD in der Bundesregierung stünde das Land deutlich schlechter da. Ich bin eindeutig für die Fortsetzung der Koalition über dieses Jahr hinaus und kann wirklich nicht nachvollziehen, warum manche meiner Genossinnen und Genossen solche Sehnsucht nach Opposition verspüren.

Und wie ist die Stimmung an der Basis? Wollen die Mitglieder ihre SPD weitere zwei Jahre mit der Union regieren lassen?

Schulze: Ich meine, unsere Bilanz kann sich sehen lassen. Noch wichtiger ist, was wir noch vorhaben. Wenn die SPD Anfang Dezember einen Austritt aus der großen Koalition beschließen würde, wäre das für den Klimaschutz ein herber Rückschlag. Es kommt jetzt darauf an, das gesamte Klimapaket Schritt für Schritt umzusetzen. Die SPD muss da dranbleiben und dafür sorgen, dass der Strukturwandel sozialverträglich von statten geht. Dass Umwelt, Industrie und Arbeit zusammengedacht werden.

Schulze: Ich finde, dass in den Leitantrag zwingend hineingehört, was wir mit der Union noch alles vorhaben. Das reicht vom Kohleausstieg über die Abschaffung der sachgrundlosen Befristung von Arbeitsverträgen bis zur Entlastung der Kommunen von Altschulden. Wir sind nicht zum Selbstzweck in dieser Koalition, sondern es geht darum, das Leben der Bevölkerung zu verbessern. Jedes Ringen um gute Kompromisse lohnt sich.