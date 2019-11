Bündnis „Ende Gelände“ : Hunderte Kohle-Gegner dringen in Lausitzer Tagebaue ein

Cottbus/Leipzig Kohle-Gegner haben in der Lausitz und im Leipziger Revier mehrere Tagebaue lahmgelegt. Sie strömten zu Hunderten auf die Gelände. Nach Angaben der Polizei ging es nicht immer friedlich zu.

Klimaschützer haben am Samstag Braunkohle-Tagebaue in Sachsen und Brandenburg blockiert. Jeweils ungefähr 500 Kohle-Gegner stürmten am Morgen in die Tagebaue Jänschwalde und Welzow-Süd. Zudem besetzten sie die Gleise der Kohle-Bahn in Jänschwalde.