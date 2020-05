Geht um „Grundausrichtung“ : Höcke bezeichnet Kalbitz-Rauswurf als Überfall auf Partei

Björn Höcke, Spitzenkandidat der AfD bei der Landtagswahl in Thüringen, und Andreas Kalbitz (l), Landesvorsitzender der AfD in Brandenburg. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Erfurt Die Konfrontationen innerhalb der AfD nehmen zu. Auch von „Verrat“ wurde schon gesprochen. Der Thüringer Fraktionschef Höcke wittert in dem Rauswurf seines Parteifreunds Kalbitz nun einen „Überfall“ auf die Partei.

„Ich hatte in den letzten Tagen als Mitglied der AfD das Gefühl, dass meine Partei überfallen worden ist“, sagte Höcke in einem Video der rechten Publikation „Deutschland Kurier“, das am Dienstag unter anderem bei Youtube und Facebook verbreitet wurde. Es gebe unter Führung von Jörg Meuthen und Beatrix von Storch eine Mehrheit im AfD-Bundesvorstand, die „nicht zum Kompromiss fähig ist - so scheint es jedenfalls -, die eine andere Partei will, die eine kalte Partei will, eine marktradikale Partei“, sagte Höcke.