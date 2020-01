Sanktionen : Hartz-IV-Reform steht an - BA-Chef will „Rechtssicherheit“

Hartz-IV-Reform steht an - BA-Chef will „Rechtssicherheit“

Berlin/Nürnberg Im neuen Jahr will die Regierung ans Hartz-IV-System ran. Das Bundesverfassungsgericht hat dazu Vorgaben gemacht. Nicht allen reicht aber eine reine Umsetzung des Karlsruher Urteils.

Scheele kündigte an, seine Behörde wolle für die Mitarbeiter mit Beispielkatalogen arbeiten. Diese sollen etwa die Frage klären: „Was ist Mitwirkung, was ist ein Härtefall“, erläuterte er. „Die Kollegen in den Jobcentern haben Interesse daran, so etwas zu haben.“ Sie müssten im Gespräch mit den Leistungsbeziehern erklären können, warum etwa kein Härtefall vorliege.