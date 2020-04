Corona-Pandemie : Gruppe greift Corona-Streife in Frankfurt an

Gruppe greift Corona-Streife in Frankfurt an

Berlin/Frankfurt Den sonnigen Karsamstag haben viele Menschen in Deutschland für Spaziergänge im Freien genutzt. Die Polizei zeigt sich größtenteils zufrieden mit der Einhaltung der Corona-Regeln. In Frankfurt jedoch werden Polizisten bei einer Kontrolle attackiert.

Das sonnige Frühlingswetter hat am Karsamstag bundesweit viele Menschen ins Freie gelockt. Nach ersten Angaben der Polizei hielten sich die meisten dabei aber an die Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie.

Bei einer Kontrolle zur Einhaltung der Kontaktregeln wurden in Frankfurt jedoch am Freitagabend Polizisten attackiert. Mehrere Verdächtige wurden nach Angaben der Polizei vorübergehend festgenommen.

Die Polizei im rheinland-pfälzischen Mainz teilte etwa mit, es seien mehr Menschen als am Karfreitag unterwegs gewesen. Es seien aber „alle gesittet“, sagte ein Sprecher. Auch in Bayern stellten die Beamten nur wenige Verstöße fest. Die Polizei in Bayern hat über die Ostertage ihre Kontrollen verschärft. In Berlin wurde ebenfalls mehr kontrolliert: Rund 500 Beamte waren im Einsatz, um die Einhaltung der Regeln zu überprüfen.