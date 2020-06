Neues Grundsatzprogramm : Die Grünen haben den Anspruch, das Land zu führen

Berlin Die Grünen formulieren in ihrem neuen Grundsatzprogramm den unverblümten Anspruch, das Land zu führen. Eine Bewerbung für eine Koalition mit der CDU soll der Entwurf aber nicht sein.

Karlsruhe ist kein Zufall: Dort haben die Grünen vor 40 Jahren ihren Weg in die deutsche Parteienlandschaft gestartet. Jetzt wollen sie mit einer großen Debatte über ihr neues Grundsatzprogramm in die Stadt ihrer Gründung zurückkehren.

Keine „Farbspielchen“

Erst einmal wollen die Grünen mit ihrem neuen Programm in die Zukunft aufbrechen. Bundesgeschäftsführer Kellner betont, dass dieser Entwurf anders als die vorherigen Programme eben „kein Korrektiv“ sei, auch keine Selbstvergewisserung der Partei. „Dieser Entwurf ist die Antwort auf das überholte Modell der Volkspartei.“ Die Grünen wollten Bündnispartei sein, suchten Partner aus der Breite der Gesellschaft, um etwa die Wirtschaftsproduktion auf der Basis fossiler Energien zu überwinden. Denn: „Das schafft niemand alleine. Dazu braucht man Partner“, so Baerbock.

Die Menschen im Mittelpunkt

Die Grünen-Vorsitzende betont noch einmal: „Dieses Programm ist der Anspruch, anzuführen.“ Die Partei mit der Sonnenblume im Emblem will auf dem Weg in die Zukunft nicht mehr nur in ihren angestammten Segmenten wie Umwelt, Klima, Freiheit, Frieden und Demokratie, sondern auch bei Bildung, Sicherheit, Währungspolitik, Finanzen und Gesundheit die Debatte anführen.

In jedem Fall wollen sie den Menschen in den Mittelpunkt ihrer Politik rücken und spielen mit der Überschrift des neuen Grundsatzprogrammes auf Artikel 1 des Grundgesetzes an: „…zu achten und zu schützen… – Veränderung schafft Halt.“ In Artikel 1 heißt es: „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“