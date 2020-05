Erdüberlastungstag : Entwicklungsminister Gerd Müller für Abkehr vom Kapitalismus

Am Sonntag ist Erdüberlastungstag in Deutschland. Foto: dpa/Ulf Mauder

Berlin Am Sonntag ist Erdüberlastungstag in Deutschland. Zu diesem Anlass hat Entwicklungsminister Gerd Müller die deutsche Wirtschaft aufgefordert, sich zur Rettung des Klimas vom traditionellen Kapitalismus abzukehren.



Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) hat die deutsche Wirtschaft aufgefordert, sich zur Rettung des Klimas vom traditionellen Kapitalismus abzukehren. „Der Immer-Weiter-Schneller-Mehr-Kapitalismus der letzten 30 Jahre muss aufhören“, sagte er unserer Redaktion mit Blick auf den Erd­überlastungstag in Deutschland an diesem Sonntag. „Wenn wir unser Leben in Übereinstimmung mit der Schöpfung leben würden, gäbe es den Erdüberlastungstag nicht.“ Dann wäre er höchstens am 31. Dezember. „Er ist aber bereits am 3. Mai – dann sind theoretisch alle Ressourcen für das Jahr aufgebraucht und wir leben gewissermaßen auf Pump“.

Die Corona-Krise sei „ein Weckruf an die Menschheit, mit Natur und Umwelt anders umzugehen. Ein Auslöser der Pandemie liegt auch am Raubbau an der Natur, in der Rodung der Regenwälder. Deswegen müssen wir umdenken und können nicht einfach zur Normalität der Globalisierung zurückkehren“, mahnte Müller.

Lebten alle Menschen auf der Welt wie die Deutschen „mit einer ständigen Steigerung des Verpackungsmülls und der bisherigen Art zu wirtschaften, bräuchten wir zwei Erden“. Es gebe aber nur einen Planeten. „Die Grenzen der Ressourcen sind endlich und wir nehmen uns ein Vielfaches dessen, was uns zusteht. Wir leben nicht über unsere Verhältnisse, sondern über die Verhältnisse der anderen und unserer Kinder und Enkel.“ Vor allem die armen Länder litten unter dem deutschen Ressourcenverbrauch.

Müller: Abholzung von Wald für Soja- und Palmölplantagen muss aufhören