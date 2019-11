Landeswahlausschuss tagt : Endergebnis der Wahl in Thüringen: FDP drin oder nicht?

Erfurt Knapper geht nicht: Mit fünf Prozent ist die FDP nach der Landtagswahl ins Thüringer Parlament gekommen. Nun wird nachgezählt. Der Landeswahlleiter verkündet das endgültige Endergebnis, das nicht nur für die FDP viel entscheiden kann.

Ein so knappes FDP-Ergebnis gab es bisher nicht bei Landtagswahlen . Die knappesten Ergebnisse hatten die Liberalen bisher beim Einzug in die Landesparlamente 2001 in Hamburg mit 680 Stimmen und 2013 in Hessen mit 911 Stimmen mehr als nötig.