Nachrichtendienste schlagen Alarm : Druck durch Extremisten in Deutschland nimmt zu

Berlin Die Chefs der drei deutschen Nachrichtendienste schlagen Alarm: Die rechten und linken Ränder werden stärker, und auch die Islamisten-Zahl steigt in Deutschland. Warum die Gefahr durch Extremisten stärker wird.

Die intensive Befassung mit den wachsenden Gefahren durch Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus darf nach Überzeugung der Präsidenten der drei deutschen Nachrichtendienste nicht dazu führen, die Bedrohungen durch Linksextremismus und islamistischen Terrorismus aus dem Blick zu verlieren. In allen drei Bereichen zeichneten sich alarmierende Zunahmen ab, erläuterten die drei führenden Sicherheitsexperten in einer dreistündigen Anhörung des gewöhnlich geheim tagenden Parlamentarischen Kontrollgremiums (PKGr) des Bundestages.

Ohne den Namen zu nennen, kritisierte der Verfassungsschutz-Präsident die Berufung der Linken-Politikerin Barbara Borchardt zur Landesverfassungsrichterin in Mecklenburg-Vorpommern. Die Antikapitalistische Linke (AKL) sei nicht nur gegen die bestehende Wirtschaftsordnung gerichtet, sondern stelle auch einzelne Grundrechte in Frage. Deshalb sei es „unerträglich“, wenn ein erwiesenes AKL-Mitglied Teil eines Verfassungsgerichtes werde.

Auftragsmorde, Staatsterrorismus und ein zynisches Schulterzucken bei den Drahtziehern: Nach seinem Eindruck seien „die Hemmungen gefallen“, erklärte der Chef des Bundesnachrichtendienstes (BND), Bruno Kahl, mit Blick auf den Einsatz fremder Geheimdienste weltweit. Sein Kollege vom Bundesamt für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, sieht das ähnlich. Die Methoden fremder Spione auch in Deutschland würden „robuster“, erklärte er am Montag in der öffentlichen Anhörung des Parlamentarischen Kontrollgremiums für die Nachrichtendienste des Bundes. Das Niveau der Spionage gegen Deutschland sei auf dem Stand des Kalten Krieges oder sogar noch deutlich höher, schätzte Haldenwang. Insbesondere für Agenten aus Russland, China und dem Iran sei Deutschland ein attraktives Ziel – und auch türkische Agenten seien hierzulande aktiv.

Auch in der Bundeswehr fällt der Extremismus immer deutlicher auf. Vor einem Jahr berichtete Christof Gramm, Chef des Militärischen Abschirmdienstes (MAD) von rund 500 Verdachtsfällen. Inzwischen seien es über 600. „Wir schauen genauer hin“, erklärte Gramm. Er bezifferte die Zahl der inzwischen erwiesenen Extremisten auf 14. Hinzu kämen 38 Personen mit „fehlender Verfassungstreue“, die oft eine Vorstufe zum Extremismus darstelle. Überdurchschnittlich hoch sei der Anteil der Rechtsextremisten im Kommando Spezialkräfte (KSK). Schritt für Schritt gelinge es dem MAD, hier Licht hineinzubringen. Insgesamt habe der MAD 30 Verdachtsfälle in der Bearbeitung, aktuell noch 20. Gramm räumte ein, dass Informationen über bevorstehende Recherchen aus dem MAD heraus an KSK-Angehörige weitergegeben worden seien. Dies sei „nicht in Ordnung“ gewesen, die betroffene Person habe den MAD inzwischen verlassen.