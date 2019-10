Kommissarische SPD-Chefin : Dreyer ruft zu mehr Ehrlichkeit in der Klimadebatte auf

Dreyer ruft zu mehr Ehrlichkeit in der Klimadebatte auf

„Wir müssen uns in der Klimadebatte ehrlich machen“, mahnt Malu Dreyer. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa.

Berlin Die kommissarische SPD-Chefin Malu Dreyer hat zu mehr Ehrlichkeit in der Klimadebatte aufgerufen. „Wir erleben sehr viele Widersprüche und widersprüchliche Wünsche“, sagte Dreyer der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

„Einen höheren CO2-Preis befürwortet laut einer Umfrage eine große Mehrheit - gleichzeitig ist die große Mehrheit in derselben Umfrage gegen steigende Benzin- und Heizölpreise.“

Dreyer mahnte: „Wir müssen uns in der Klimadebatte ehrlich machen.“ Die Gestaltung der Klimawende zum Nulltarif könne es nicht geben. „Wir haben noch viel zu tun, um die konkreten Auswirkungen des Klimapakets deutlich zu machen und die Menschen mitzunehmen.“

Oft seien es auch Umweltschützer, die sich bei der Windenergie gegen Klimaschützer stellen, so die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin. „Das gilt auch für organisierte Verbände.“ So werde in Rheinland-Pfalz aktuell gegen viele Windkraftanlagen geklagt, gerade auch von einigen Umwelt- und Naturschutzverbänden.