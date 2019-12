Interview mit Detlef Scheele : Chef der Bundesagentur für Arbeit zieht Bilanz und blickt auf 2020

Berlin Der Chef der Bundesagentur für Arbeit zieht Bilanz zur Grundsicherung, äußert sich zum Mindestlohn und blickt auf das Jahr 2020.

Scheele: Die SPD sollte mal stolz auf das sein, was sie geschafft hat. Dann würde es ihr vermutlich auch besser gehen. Ohne die Grundsicherung und die Verlagerung der Kosten der Sozialhilfe auf den Bund wären viele Kommunen in finanzielle Schieflagen geraten. Seit einem Jahr haben wir mit dem Teilhabechancengesetz die Möglichkeit, geförderte Beschäftigung bis zu fünf Jahre lang zu finanzieren – für Personen, die sechs Jahre und länger arbeitslos sind. Was will man mehr? Wenn die SPD die Grundsicherung hinter sich lassen will, muss sie die Frage beantworten, was sie denn an die Stelle setzen will. Sie wird auch sagen müssen, wie sie zum Beispiel das Problem des Lohnabstandes lösen will. Denn auch die alleinerziehende Kassiererin im Supermarkt muss von 1400 Euro netto leben und finanziert über ihre Steuern die Grundsicherung mit, während ein Leistungsbezieher mit allen Mehrbedarfen und Vergünstigungen möglicherweise unterm Strich dasselbe bekommt.