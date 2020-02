Sportschütze, Rassist, Mörder : Der Täter von Hanau besaß legale Waffen

Der Täter von Hanau besaß legale Waffen. Doch ob das gerade erst verschärfte Waffenrecht die Tat verhindert hätte, ist fraglich. Der Innenminister spricht von einem „eindeutig rassistisch motivierten Terroranschlag“

Tobias R., der mutmaßliche Täter von Hanau, war Sportschütze. Er verfügte über eine reguläre Waffenbesitzkarte. Erst im Herbst war er von der Kreisverwaltungsbehörde überprüft worden. Es gab keine Beanstandungen. Mit einer seiner Waffen erschoss er am Mittwochabend elf Menschen, darunter sich selbst und seine Mutter, den Vater ließ er am Leben. Neun seiner Opfer hatten einen Migrationshintergrund.

Innenminister Horst Seehofer (CSU) und Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) ist der Schock über den Anschlag auch zwei Tage später noch anzumerken. „Die Tat in Hanau ist eindeutig ein rassistisch motivierter Terroranschlag“, betont Seehofer bei einer Pressekonferenz am Freitag. Nach dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke und dem Anschlag auf die Synagoge in Halle sei dies schon der dritte rechtsterroristische Anschlag innerhalb weniger Monate. Die Gefährdungslage durch Rechtsterrorismus, Rechtsextremismus und Antisemitismus sei „sehr hoch“. Bund und Länder würden die Polizeipräsenz in den nächsten Tagen massiv erhöhen, es könne Nachahmungstäter geben, insbesondere „sensible Orte“ wie Moscheen würden besonders geschützt. Die Gefahr des Rechtsextremismus dürfe „durch nichts relativiert“ werden, etwa durch Hinweise auf den Linksextremismus, sagt der CSU-Politiker mit Blick auf Äußerungen der AfD.