Bundestagsdebatte zu Hass : „Der Feind dieser Demokratie steht rechts von uns“

Berlin Der Bundestag hat hochemotional über Rechtsextremismus und Hass nach den Morden von Hanau debattiert. Der Grünen-Außenexperte Omid Nouripour forderte einen „Aufstand der Anständigen“.

Am Abend zuvor hatte der Bundespräsident bei der offiziellen Trauerfeier für die Opfer des Anschlags in Hanau noch gesagt: „Diese Tat hat eine Vorgeschichte. Eine Vorgeschichte der Ausgrenzung und Diskriminierung von Menschen mit Migrationsgeschichte, von Muslimen, von angeblich Fremden. Eine Vorgeschichte geistiger Brandstiftung und Stimmungsmache.“ Schäuble verlangt jetzt „vor allem Aufrichtigkeit“ darüber, dass der Staat sich eingestehen müsse, Rechtsextremismus zu lange unterschätzt zu haben. „Dass sich Menschen in Deutschland nicht mehr sicher fühlen, ist ein unhaltbarer Zustand.“ Applaus aus allen Fraktionen, wobei AfD-Fraktionschef Alexander Gauland derart müde klatscht, als hinge an jedem Handgelenk ein 30-Kilo-Gewicht.

So geht es emotional weiter. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich ist überzeugt, der Täter von Hanau sei von einem „System der Hetze, der Erniedrigung und der Anleitung zu Gewalt“ getragen worden. „Und diese Spur führt in den Bundestag – und die AfD ist der Komplize“, so Mützenich. Der AfD-Abgeordnete Roland Hartwig kommentiert ironisch die Einigkeit im restlichen Plenum: „Das ist doch schön, wenn man einen gemeinsamen Feind hat und man sich einig ist, wo er ist: nämlich rechts“. Dabei gebe es auch „linken Antisemitismus“. Gottfried Curio, integrationspolitischer Sprecher der AfD, will bei dem Attentäter von Hanau keine rechtsextremistische Gesinnung erkennen. Vielmehr sei es so: „Er war verrückt – und der AfD soll es in die Schuhe geschoben werden.“ Ob da mitnichten etwas verwechselt werde? „Der eigentliche Brandstifter beschuldigt den Feuermelder“, so Curio an die versammelte politische Konkurrenz. Es liegt in diesem Moment sehr viel Pulverdampf über den Abgeordneten im Plenarsaal.