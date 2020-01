Esken unter Beschuss : „Demokratischer Sozialismus“: SPD-Chefin weist Kritik zurück

SPD-Chefin Esken hatte in einem Interview erklärt, die Vision des „demokratischen Sozialismus“ sei „ein Zielbild, so wie unsere Grundwerte Freiheit, Solidarität, Gerechtigkeit“. Foto: Michael Kappeler/dpa.

Berlin Mit ihrem Plädoyer für einen „demokratischen Sozialismus“ hat die SPD-Vorsitzende Saskia Esken viele Politiker der FDP gegen sich aufgebracht.

Der FDP-Abgeordnete und ehemalige Telekom-Vorstand Thomas Sattelberger kommentierte Eskens Äußerung mit einem Satz, in dem er auf die aktuelle Untreue-Affäre bei der Arbeiterwohlfahrt in Frankfurt am Main anspielt: „Die Dame, die seit jungen Jahren sozialistische Arbeiterlieder singt und nie zur Vernunft kam, empfiehlt auch gleich das Personal für die enteigneten Betriebe - Führungskräfte der AWO-Frankfurt“. Esken antwortete ihm via Twitter: „So boshaft und bar jeder Argumentation kenne ich Dich gar nicht, Thomas. Dass Du mich eine Dame nennst, ist allerdings auch neu.“