Bilanz ohne Glanz : Das ist die Halbzeitbilanz der Bundesregierung

Koalitionsvertrag

Was wurde vom Koalitionsvertrag abgearbeitet – was ist offen?

Familie und Bildung: Weit vorne in der Zwischenbilanz stehen die Wohltaten. In der Familien- und auch Bildungspolitik hat die Koalition viel Geld verteilt: Mehr Kindergeld, höhere Kinderfreibeträge, höhere Sozialleistungen für Kinder aus ärmeren Familien, Milliarden für die Kitas, Milliarden für die Schulen, damit sie sich moderne Technik zulegen, Fördergelder für Hochschulen und Forschung, die Bafög-Erhöhung und die Einführung eines Mindestlohn für Azubis. Unter anderem eine Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz und ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung sind noch geplant.

Soziales und Gesundheit: Vom Recht zur Rückkehr von Teil- auf Vollzeit bis zu mehr Weiterbildung, von der wieder hälftigen Finanzierung der Krankenkassen durch Arbeitgeber und Arbeitnehmer bis zu Verbesserungen für die Krankenpflege. Gleichzeitig zählt die Regierung sogar Dinge auf, die sie eigentlich gar nicht voll verantwortet, etwa die Anhebung des Mindestlohns auf 9,35 Euro bis 2020. Anderes hat die Regierung noch vor, etwa den Missbrauch bei Befristungen von Arbeitsverträgen abschaffen.

Was wohl nicht kommt: Ein heikler Punkt ist, ob die aufgezählten Vorhaben für eine zweite Hälfte der Legislaturperiode reichen. Lieblingsprojekte von Teilen der Union finden sich nicht in der Bilanz – wie eine Senkung von Unternehmenssteuern oder die völlige Abschaffung des Soli. Und Dinge, die der SPD besonders am Herzen liegen, sind auch nicht enthalten – etwa eine Reform der Grundsicherung. Es gibtetliche Punkte, bei denen die Partner weit auseinanderliegen.

Was den Partnern wichtig ist: Die Stärkung von Wachstum und Innovation angesichts der Konjunkturschwäche – deutliche Signale in dieser Richtung sind vor allem für den CDU-Wirtschaftsflügel in den kommenden Monaten zentral. In der SPD erwarten viele deutliche Zeichen für mehr Gerechtigkeit. dpa