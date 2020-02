Münchner Sicherheitskonferenz : Coronavirus: WHO sorgt sich um schwache Staaten

Coronavirus: WHO sorgt sich um schwache Staaten

Michael J. Ryan, Exekutivdirektor der Weltgesundheitsorganisation WHO für Gesundheitsnotfälle. Foto: dpa/Tobias Hase

München Die Weltgesundheitsorganisation sieht mit großer Sorge auf die weltweite Ausbreitung des Coronavirus, wovon auch Staaten mit schwach ausgebildeten Gesundheitssystemen betroffen werden könnten.

„Wir wissen nicht, welche Richtung die Epidemie nehmen wird“, sagte der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, bei der Münchner Sicherheitskonferenz.

Zuvor hatte der chinesische Außenminister Wang Yi vom „Krieg ohne Rauch“ gegen das Virus berichtet. Nach den jüngsten Zahlen liege die Sterblichkeit in der am stärksten betroffenen Region um die Millionenstadt Wuhan bei 2,29 Prozent, außerhalb dieses Gebietes bei 0,55 Prozent.

Aus diesen Zahlen gehe hervor, dass die Krankheit „im großen und ganzen heilbar“ sei. In der in China verbreiteten Sprache unterstrich Wang, im Kampf gegen das Virus nahe der Morgen: „Wir sehen das Licht“.

Frankreich hatte am Samstag den ersten Todesfall durch Covid-19 außerhalb Asiens gemeldet. Ein 80-jähriger chinesischer Tourist aus der besonders betroffenen chinesischen Region Hubei sei in einem französischen Krankenhaus gestorben, teilte das Gesundheitsministerium in Paris mit.