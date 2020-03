Entscheidungen der Landesregierung : Was nun in NRW verboten und was erlaubt ist

Bleibt gesund!· steht auf der Tafel eines geschlossenen Cafes.

Düsseldorf Um einer schnellen Ausbreitung des Coronavirus entgegenzutreten, wird das öffentliche Leben in Nordrhein-Westfalen in den meisten Bereichen lahmgelegt. Eine Übersicht über die Verbote, Regelungen und Entscheidungen der Landesregierung.



Mit immer drastischeren Maßnahmen in der Coronakrise will die NRW-Regierung erreichen, dass die Menschen auch wirklich zu Hause bleiben. „Die Lage ist jetzt dramatisch“, sagte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet in einer Videobotschaft. „Und deshalb mein Appell: Bleiben Sie zu Hause.“ Eine Übersicht über die Verbote, Regelungen und Entscheidungen der Landesregierung im bevölkerungsreichsten Bundesland:

Gastronomie

Restaurants und Speisegaststätten dürfen ab Mittwoch nur noch zwischen 6 und 15 Uhr geöffnet werden. Im Bonner Amtsblatt ist dies allerdings noch nicht veröffentlicht. Erst wenn die Regelung auch dort veröffentlicht wurde, gilt sie für die Bundesstadt. „Wer darauf angewiesen ist, sich Essen zu beschaffen, soll das können“, sagte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Dienstag. Besucherzahlen sollen reglementiert werden und Tische mit einem Mindestabstand von zwei Metern gestellt werden. Hotels und Pensionen dürfen außerdem keine Touristen mehr beherbergen. Manche Städte, wie etwa Köln, gehen bereits über den Erlass hinaus und haben Gaststätten gänzlich geschlossen.

Einzelhandel

Lebensmittelgeschäfte dürfen bis auf Weiteres zur Sicherstellung der Versorgung auch sonn- und feiertags von 13 bis 18 Uhr öffnen - Ostern bildet die Ausnahme. Das gilt auch für Wochenmärkte, Lieferdienste, Apotheken und Geschäfte des Großhandels. Läden müssen jedoch Sorge für erforderliche Hygiene tragen und Warteschlangenbildung vermeiden, in dem der Zutritt gesteuert wird.

Freizeit und Kultur

Alle Kneipen, Bars, Cafés, Clubs, Diskotheken, Spielhallen und Spielbanken müssen schließen. Auch das kulturelle Leben steht still: Theater, Kinos, Museen sind zur Schließung verpflichtet. Zudem müssen Fitnessstudios, Saunen, Schwimmbäder zu bleiben. Trainings in Sportvereinen oder Treffen in sonstigen Freizeiteinrichtungen fallen flach. Auch Musik- oder Volkshochschulen oder andere außerschulische Lernorte müssen geschlossen bleiben. Im Freien sollen keine Menschen zusammenkommen: Alle Spiel- und Bolzplätze werden ab Mittwoch gesperrt. Freizeit- und Tierparks müssen schließen.

Gottesdienste

Die Kirchen und Religionsgemeinschaften haben sich verpflichtet, ihre Gottesdienste, Gebete und andere Zusammenkünfte abzusagen. Solange sich die Gläubigen daran halten, sieht die Landesregierung keine Notwendigkeit, ein behördliches Verbot zu erlassen.

Bildungseinrichtungen

Vorerst bis zum Ende der Osterferien fällt in den Schulen der Unterricht aus. Auch Kindertagesstätten und die Einrichtungen der Tagespflege sind geschlossen - Ausnahmen gelten nur für Eltern, deren berufliche Tätigkeit für das Funktionieren der kritischen Infrastruktur unabkömmlich ist und die nachweisen können, dass sie keine andere Betreuungsmöglichkeit haben.

Für Schulkinder solcher Eltern soll in den Schulen ab Mittwoch ein Betreuungsangebot offen sein. Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) hat Lehrer dazu aufgerufen, die Schüler möglichst digital mit Aufgaben und Lernmaterial zu versorgen. Durch flexible Regelungen und Nachschreibtermine soll sichergestellt sein, dass die Abiturprüfungen stattfinden können. Der Vorlesungsbeginn an den Hochschulen wurde ebenfalls bis zum Ende der Osterferien verschoben. Mensen sind nicht mehr öffentlich zugänglich, dürfen aber das Personal versorgen.

Nahverkehr

Die S-Bahnen, Regionalzüge und Busse rollen, allerdings mancherorts in eingeschränktem Betrieb. Die Menschen sind zudem aufgefordert, auf unnötige Fahrten mit zu verzichten. Wer kann, solle erst ab dem späteren Vormittag nach neun Uhr reisen, um die Stoßzeiten für Pendler zu reservieren, deren Job für das Aufrechterhalten der kritischen Infrastruktur nötig ist.

Alten- und Pflegeheime

Nur in dringenden Ausnahmefällen sind noch Besuche in Alten- und Pflegeheimen in NRW gestattet. Gänzlich verboten ist das Betreten der Pflegeheime für Reiserückkehrer. Sie dürfen 14 Tage nach ihrer Rückkehr zudem weder Krankenhäuser noch Hochschulen aufsuchen.

Die mit den Niederlanden und Belgien geteilten Grenzen sollen nicht geschlossen, sondern nur verstärkt kontrolliert werden. Es sei wichtig, insbesondere den Lieferverkehr nicht zu behindern, begründete die Landesregierung. Ohnehin sollen nicht notwendige Reisen ins Ausland nach dem Willen der Bundeskanzlerin nicht stattfinden.

Ausgangssperren

Ausgehsperren für die Bevölkerung sind nach Ansicht der Landesregierung allenfalls ein weiteres Mittel zur Eindämmung des Coronavirus, wenn die Menschen dem Appell, soziale Kontakte auf ein Minimum zu beschränken, nicht Folge leisten. Eine solche Maßnahme könne zudem nicht ein Land alleine beschließen, sondern nur im Benehmen mit dem Bund und den anderen Bundesländern, sagte Laschet am Dienstag.

Politische Veranstaltungen

Die demokratischen Parteien haben sich nach Laschets Angaben darauf verständigt, alle politischen Veranstaltungen bis Ende der Osterferien auszusetzen. Das betrifft auch die Listenaufstellungen für die Kommunalwahl. Am Wahltermin am 13. September hält das Land bisher fest. Erforderliche Gesetzgebungsvorhaben des Landtags sollen ebenso weiter vorangetrieben werden.

Das Coronavirus breitete sich im bevölkerungsreichsten Bundesland auch am Dienstag weiter aus. Die Zahl der bestätigten Infektionen stieg auf 3375. Am Dienstagmorgen waren es noch rund 300 weniger. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums ist der Kreis Heinsberg mit 760 Nachweisen und sechs Todesfällen weiterhin besonders betroffen. In ganz NRW wurden zuletzt zwölf Todesfälle gezählt.

