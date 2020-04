Corona-Regeln : Was nun in NRW verboten und was erlaubt ist

Eine Mutter steht mit ihren Kindern vor dem Kita-Eingang und klingelt. Bundesfamilienministerin Giffey hat für eine einheitliche Ausweitung der Kinder-Notbetreuung in der Corona-Krise geworben. Foto: dpa/Uwe Zucchi

Düsseldorf Kaum ein Lebensbereich bleibt von der Corona-Krise unberührt. Die Landesregierung hat einen umfangreichen neuen Verordnungskatalog veröffentlicht, der den Alltag in NRW reglementiert. Hier der Überblick über die aktuell geltenden Regeln - auch die Maskenpflicht.



Von Bettina Grönewald, dpa

Nachdem immer mehr NRW-Städte offen mit eigenen Mundschutz-Regeln gedroht hatten, wird ab Montag, 27. April, landesweit eine Maskenpflicht beim Einkaufen und Fahren mit Bus und Bahn eingeführt. Das verkündete die schwarz-gelbe Landesregierung am Mittwoch nach enger Abstimmung mit Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Diese und alle weiteren aktuell geltenden Corona-Regelungen in NRW im Überblick:

MASKENPFLICHT

Indem Mund und Nase mit Stoff bedeckt werden, soll die Gefahr minimiert werden, Mitmenschen mit dem Coronavirus anzustecken. Auch selbstgenähte Stoffmasken oder über das Gesicht gezogene Schals und Tücher sind erlaubt.

Details werden derzeit noch ausgearbeitet, hieß es aus der Staatskanzlei. Dabei geht es auch um die Frage, wie eine Maskenpflicht durchzusetzen ist - ob es Sanktionen bei Nichtbeachtung geben soll. Bislang hatte die Landesregierung das Tragen von Alltagsmasken nur „dringend empfohlen“, also auf Freiwilligkeit gesetzt..

KITA UND SCHULE

Grundsätzlich müssen alle öffentlichen Schulen, Kitas und Kindertagespflegestellen zunächst bis zum 3. Mai geschlossen bleiben. Eine Ausnahme gilt ab Donnerstag an den weiterführenden Schulen für Prüflinge. Darüber hinaus gibt es an Schulen - in der Regel für die Klassen 1 bis 6 - und an Kitas Notbetreuungen für Kinder von Eltern, die in gesellschaftlich unverzichtbaren Berufen arbeiten und keine andere private Betreuungsmöglichkeit haben.

NOTBETREUUNG

Bislang zählten bereits Berufstätige aus zehn Sektoren zum Kreis der Berechtigten, die zentrale Bereiche wie etwa das Gesundheitswesen, die Energie-, Wasser- und Lebensmittelversorgung oder die öffentliche Verwaltung aufrecht erhalten. Jetzt wurde der Kreis auf 29 weit gefasste Sparten ausgedehnt und detailreich erläutert. Ausdrücklich aufgeführt werden nun unter anderem Mitarbeiter von Tankstellen, Lebensmittelhandel, Drogerien und Hausmeister. Auch Hersteller von Hygiene-, Desinfektionsprodukten und Seifen sind systemrelevant, Müllentsorger und Erntehelfer ebenso wie Banker und Notare.

AUSZUBILDENDE

Neu in der Liste sind auch „Personen, die zur Stärkung im Gesundheitswesen und im Pflegebereich aktiviert oder reaktiviert werden“, darunter auch Auszubildende für medizinisch-technische oder bio-technische Assistenzstellen ebenso wie Studierende der Biologie, Biochemie, Biophysik, Veterinärmedizin und der Chemie ab dem Bachelor.

ZIEL

NRW will die Notbetreuung in den Kindergärten auf zehn Prozent der Kinder ausweiten - von zuletzt 2,4 bis 4,7 Prozent aller Kinder in den Kitas und der Kindertagespflege. Auf einheitliche Regeln zur Notbetreuung konnten sich Bund und Länder am Freitag nicht einigen. Für die Zeit nach dem 3. Mai soll gemeinsam mit Experten ein Konzept zur schrittweisen Wiedereröffnung der Kindertagesbetreuung erarbeitet werden.

REISERÜCKKEHRER

Die 14-tägige häusliche Quarantänepflicht für Reisende, die aus dem Ausland nach Deutschland heimkehren, gilt weiter. Ausnahmen gelten für Pendler und verschiedene Berufsgruppen wie Lastwagenfahrer, Piloten oder medizinisches Personal. Auch für diese Ausnahmegruppen hat NRW nun aber verfügt, dass sie innerhalb von 14 Tagen nach ihrer Rückkehr grundsätzlich keine Krankenhäuser, Pflege-, Reha- und ähnliche Einrichtungen betreten dürfen. Ausnahmen gelten für medizinisches Personal.

FAHRSCHULEN

Fahrschulen dürfen ihre Dienste unter Einhaltung von Sicherheitsvorkehrungen und Mindestabständen weiter anbieten. Beim praktischen Fahrschulunterricht kann und muss der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen nicht eingehalten werden.

SPORT

Untersagt bleibt laut Verordnung „jeglicher Sportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen sowie alle Zusammenkünfte in Vereinen“. Geschlossen bleiben müssen unter anderem Spiel- und Bolzplätze, Schwimmbäder und Fitnessstudios.

SONNTAGSÖFFNUNG

„Geschäfte des Einzelhandels für Lebensmittel, Wochenmärkte, Abhol- und Lieferdienste sowie Geschäfte des Großhandels dürfen über die bestehenden gesetzlichen Regelungen hinaus an Sonn- und Feiertagen von 13 bis 18 Uhr öffnen“, heißt es in der Schutzverordnung. „Dies gilt nicht für den 1. Mai.“ Apotheken dürfen an Sonn- und Feiertagen generell öffnen.

GASTRONOMIE

Der Betrieb von Restaurants, Gaststätten, Imbissen, Mensen, Kantinen, Kneipen, (Eis-)Cafés und anderen gastronomischen Einrichtungen bleibt zunächst untersagt. Sie dürfen aber mit Speisen und Getränken beliefern, falls Hygienevorschriften und Mindestabstände eingehalten und Warteschlangen vermieden werden können. Der Verzehr von Lebensmitteln ist untersagt in einem Umkreis von 50 Metern um gastronomische Einrichtungen sowie Geschäfte oder Kioske, in denen die Ware eingekauft wurde.

STRAFEN

Wer „vorsätzlich oder fahrlässig“ gegen wesentliche Vorschriften der Coronaschutzverordnung verstößt und eine unzulässige Veranstaltung durchführt oder an solchen Veranstaltungen beziehungsweise Versammlungen teilnimmt, kann mit bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe bestraft.

GELDBUSSEN