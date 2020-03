Arbeitspapier : Corona-Szenarien: Innenministerium für viel mehr Tests

Ein Mitarbeiter hält in einem Corona-Abstrichzentrum einen Abstrich in der Hand. Foto: Sebastian Gollnow/dpa.

Berlin Das Krisenkabinett entscheidet. Dennoch entwickelt natürlich auch jedes der beteiligten Ministerien seine eigenen Ideen. Einige davon sind jetzt aus dem Innenministerium durchgesickert. Hier denkt man, mehr Menschen sollten auf das Coronavirus getestet werden.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat Wissenschaftler untersuchen lassen, wie bestimmte staatliche Maßnahmen das Tempo der Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland beeinflussen würden.

In dem Arbeitspapier werde festgehalten, wie sich die aktuelle Situation auf die innere Sicherheit auswirken könnte, „welche unterschiedlichen Verläufe sind hier denkbar“, sagte Ministeriumssprecher Steve Alter am Freitag in Berlin.