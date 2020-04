Corona-Schutzmaßnahme : Bundesregierung will Maskenproduktion von Schuzumasken ankurbeln

Düsseldorf/Berlin Die Bundesregierung will als Lehre aus der Corona-Krise die Produktion von Schutzmasken im Inland vorantreiben – eine Pflicht zum Tragen des Mundschutzes für alle Bürger kann es aber offensichtlich nicht geben.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) sagte am Dienstag in Düsseldorf: „Wir sind jetzt prioritär damit beschäftigt, Masken für den medizinischen Bereich zu beschaffen.“ Ein Sprecher der Regierung Schleswig-Holsteins sagte auf Anfrage: „Solange Masken ein knappes Gut sind, sind prioritär die an der medizinischen Versorgung Beteiligten damit auszustatten. Somit stellt sich die Frage einer allgemeinen Empfehlung für die Bevölkerung nicht.“

Bei einem gemeinsamen Auftritt mit Laschet sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), niemand hätte erwartet, dass ein Produkt, das Cent-Beträge koste, auf dem internationalen Markt so umkämpft sein würde. Die Krise habe gezeigt, dass man bei so sensiblen Produkten von keinem Land der Welt abhängig sein dürfe. Die Abhängigkeit vor allem von einem einzigen Land wie in diesem Fall China dürfe nicht so bleiben.