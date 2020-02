Drogendelikte und Körperverletzung : Fast 900 Verfahren gegen Clans in Duisburg und Essen

Duisburg/Essen Die Zahl der Ermittlungen gegen kriminelle Clans in Duisburg und Essen hat sich binnen eines Jahres verdreifacht. Mittlerweile gibt es in den Hochburgen spezielle Staatsanwälte. Bei den Ermittlungen geht es immer wieder um Drogendelikte und Körperverletzungen.

Die Justizbehörden in NRW greifen im Kampf gegen kriminelle Familienclans zunehmend hart durch. So führen spezielle „Staatsanwälte vor Ort“ in den Clan-Hochburgen Duisburg und Essen mittlerweile 883 Ermittlungsverfahren gegen derartige Familienverbände, wie die beiden Behörden unserer Redaktion mitteilten. Demnach werden allein in Duisburg 662 Verfahren geführt (Stand Mitte November), in Essen sind es 221 (Stand Mitte Dezember).