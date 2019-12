Kein Platz für Hakenkreuze : Früherer Neonazi Möritz tritt aus der CDU aus

Berlin Kaum hat sich die CDU in Sachsen-Anhalt festgelegt, dass der umstrittene Kreis-Politiker Robert Möritz nur ohne Neonazi-Tattoo und mit Offenlegung aller Kontakte in die Szene bleiben darf, da erklärt dieser von sich aus seinen Austritt.

Für die Bundes-CDU kommt die Mitteilung am Morgen wie ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk ins Konrad-Adenauer-Haus. Robert Möritz, 29 Jahre alt, bislang Mitglied im CDU-Kreisvorstand Anhalt-Bitterfeld, tritt aus der Partei aus. Mit seiner offensichtlichen – und sogar auf der Haut getragenen - Verbindung zu Nazi-Inhalten hatte er die Christdemokraten tagelang in Atem gehalten und beinahe die Kenia-Koalition in Sachsen-Anhalt gesprengt.