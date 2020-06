Nach Lobbyismus-Vorwürfen : CDU in Mecklenburg-Vorpommern hält an Amthor fest

CDU in Mecklenburg-Vorpommern hält an Amthor fest

Die CDU in Mecklenburg-Vorpommern hält trotz der Lobbyismus-Vorwürfe an Philipp Amthor fest. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin/Neubrandenburg Die CDU in Mecklenburg-Vorpommern hält trotz der umstrittenen Nebentätigkeit des Bundestagsabgeordneten Philipp Amthor zu ihrem Jungstar. Bundes-Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus lehnt eine Bewertung der Vorwürfe zum jetzigen Zeitpunkt ab.

Die Christdemokraten in Philipp Amthors Bundestagswahlkreis halten trotz seiner umstrittenen Tätigkeit für ein US-Unternehmen an der Kandidatur des 27-Jährigen für den CDU-Landesvorsitz in Mecklenburg-Vorpommern fest.

Der CDU-Kreisvorstand der Mecklenburgischen Seenplatte habe ihn am Montagabend in Neubrandenburg nominiert, sagte Reinhardt. Am Mittwoch will der Kreisverband Ludwigslust-Parchim abstimmen. Vor der Corona-Krise hatten sich bereits Vorpommern-Greifswald und -Rügen sowie Schwerin für Amthor ausgesprochen. Am Freitag berät der CDU-Landesvorstand über die Einberufung eines Sonderparteitags zur Neuwahl des Landesvorsitzenden. Amthor ist nach dem Rückzug von Justizministerin Katy Hoffmeister der bislang einzige Kandidat.