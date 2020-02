Mohring will zurücktreten : CDU für Ministerpräsidenten-Kandidaten von SPD oder Grünen

Annegret Kramp-Karrenbauer auf dem Weg zu einer gemeinsamen Sitzung der Thürinfger CDU-Landtagsfraktion und des Landesvorstandes. Foto: Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa.

Berlin Die CDU-Chefin ermuntert SPD und Grüne, in Thüringen einen Ministerpräsidenten-Kandidaten aufzustellen, die CDU-Landtagsfraktion rebelliert gegen Fraktionschef Mohring, FDP-Ministerpräsident Kemmerich ist immer noch im Amt - in Thüringen und Berlin überschlagen sich nach dem AfD-Coup die Ereignisse.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die CDU hat vorgeschlagen, Grüne oder SPD sollten in Thüringen einen Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten aufstellen.

Der ehemalige Regierungschef Bodo Ramelow (Linke) verfüge offensichtlich nicht über eine Mehrheit im Thüringer Landtag, sagte die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer am Freitag nach einer Sitzung des Parteipräsidiums in Berlin. Es werde keine Stimmen der Thüringer CDU für einen Kandidaten der AfD oder der Linkspartei geben, stellte sie fest.

Die Grünen in Thüringen wehrten gleich ab: „Ich glaube nicht, dass Frau Kramp-Karrenbauer in der Position ist, Vorschläge oder Aufträge zu erteilen“, sagte Grünen-Fraktionschef Dirk Adams der Deutschen Presse-Agentur am Freitag in Erfurt.

Kramp-Karrenbauer hatte in Berlin gesagt: „Wir erwarten, dass es eine Bereitschaft von SPD und Grünen gibt, einen Kandidaten oder eine Kandidatin zu präsentieren, der oder die als Ministerpräsident oder Ministerpräsidentin nicht das Land spaltet, sondern das Land eint.“,

Sie fügte hinzu: „Die CDU ist zur konstruktiven Mitarbeit bereit. Sie hat bereits Projekte definiert, auf deren Grundlage eine konstruktive parlamentarische Sacharbeit im Interesse des Landes möglich ist.“ Wenn der Versuch scheitere, innerhalb des Parlaments stabile Verhältnisse zu erreichen, seien Neuwahlen unausweichlich. Dies habe das Präsidium einstimmig beschlossen.

Auslöser der Krise war die Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich am Mittwoch zum Thüringer Regierungschef mit Stimmen der rechten AfD sowie der CDU. Dies hatte ein politisches Beben ausgelöst. Der Kandidat der FDP hatte sich damit gegen den bisherigen Ministerpräsidenten Ramelow durchgesetzt.

Bei der Wahl am 27. Oktober hatte es folgende Ergebnisse gegeben: Die Linkspartei ist stärkste Kraft mit 31 Prozent, die rechtsgerichtete AfD hat 23,4 Prozent gewonnen, die CDU war mit 21,7 Prozent nur auf Rang drei gelandet. Die SPD war auf 8,2 Prozent gekommen. Grüne (5,2) und FDP (5,0) schaffen den Einzug in den Landtag nur denkbar knapp.

Der Thüringer CDU-Fraktionschef Mike Mohring habe während der Krisensitzung in der Nacht zu Freitag in der Erfurter Fraktion seinen Rücktritt in Aussicht gestellt, bestätigte die CDU-Chefin.

Foto: Bodo Schackow Annegret Kramp-Karrenbauer nach dem Krisengespräch mit CDU-Politikern in Thüringen während einer Pressekonferenz. Foto: Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa

Foto: Bodo Schackow Will eine Neuwahl des Landtags unbedingt vermeiden: Thüringens CDU-Vorsitzender Mike Mohring. Foto: Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa

Foto: Martin Schutt Hat angekündigt, sein Amt als Ministerpräsident niederzulegen: Thomas Kemmerich. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Foto: Martin Schutt FDP-Chef Christian Lindner will die Vertrauensfrage im Parteivorstand stellen. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Foto: Michael Kappeler Sehen die GroKo durch die Entwicklungen in Thüringen belastet: Die SPD-Vorsitzenden Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken. Foto: Michael Kappeler/dpa

Foto: Bodo Schackow Der Plenarsaal des Thüringer Landtags. Wird neu gewählt oder kommt vorher eine neue Regierung zustande?. Foto: Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa zurück

weiter

In der Thüringer CDU-Fraktion gab es unterdessen doch eine offene Revolte gegen den angeschlagenen Fraktionschef Mohring. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt ist der Ärger unter vielen Abgeordneten groß, dass Mohring am Freitag vor dem CDU-Bundespräsidium seine Pläne für seine politische Zukunft weiter im Unklaren gelassen hat. „Es wird nun unausweichlich zu einer formalen Vertrauensfrage in der Fraktion kommen müssen. Das wollten wir ihm gestern ersparen“, sagte der CDU-Landtagsabgeordnete Christian Herrgott der dpa.

(dpa)