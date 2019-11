CDU-Parteitag in Leipzig : CDU-Chefin bietet ihren Gegnern die Stirn

Leipzig. Kramp-Karrenbauer stellt auf dem Parteitag die Vertrauensfrage. Die Revolte der Gegner bleibt aus. Die CDU-Chefin bietet ihren Gegnern die Stirn und hat sich damit vorerst in der Partei durchgesetzt. Der Konflikt um die nächste Kanzlerkandidatur schwelt aber weiter.

Unter dem Druck massiver parteiinterner Kritik und schlechter Umfragewerte hat CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer beim Parteitag in Leipzig die Vertrauensfrage gestellt und ein Signal des Zusammenhalts der Union erzwungen. Ihre Widersacher um den früheren Fraktionsvorsitzenden Friedrich Merz forderten die Saarländerin am Freitag in der anschließenden Aussprache nicht heraus. Merz erklärte später am Rande des Kongresses, er habe den Sturz der Parteivorsitzenden auch nie geplant. Er machte aber deutlich, dass er mit Blick auf die nächste Bundestagswahl im Führungsteam der CDU einen Platz einnehmen will. „Wenn Sie wollen, dass ich dabei bin, dann bin ich dabei“, rief er in einer Rede, für die er viel Applaus bekam.