Kritik aus den eigenen Reihen : CDU-Abgeordnete im Rheinland sind empört über Wahl-Chaos in Thüringen

Scharfe Kritik an den Parteifreunden in Thüringen: Erwin Rüddel. Foto: Frank Homann

Bonn CDU-Politiker im Rheinland sind schwer verärgert über die Parteifreunde in Thüringen. Kritik am Krisenmanagement von Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer gibt es vorerst aber nur hinter vorgehaltener Hand.

Das Ministerpräsidenten-Wahl-Chaos von Thüringen und die unrühmliche Rolle der CDU rüttelt auch die Union im Rheinland auf. Vorerst wird die schärfste Kritik am Krisenmanagement von Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer nur hinter vorgehaltener Hand geäußert. Aber wie so oft: Genauso interessant wie das, was gesagt wird, ist das, was ungesagt oder ungeschrieben bleibt. Zum Beispiel eine rückhaltlose Unterstützung für Kramp-Karrenbauer – die gibt es nicht. Stattdessen unverbrämte Kritik an den thüringischen Parteifreunden und an der Behandlung der Krise durch die Bundespartei.