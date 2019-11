Auf Instagram : Bundeswehr veröffentlicht Foto von Uniform mit Hakenkreuzen

Berlin/Dresden Die Bundeswehr hat auf ihrem offiziellen Instagram-Account ein Foto von einer Uniform mit Hakenkreuzen veröffentlicht und damit für Diskussionen gesorgt. Der Vorfall reiht sich ein in eine Pannenserie.

Das Foto, das mittlerweile gelöscht ist, entstand im Militärhistorischen Museum in Dresden. Die Bundeswehr distanzierte sich später von dem Post und twitterte: „Dieses Bild zu verwenden und dann noch mit dieser Beschreibung war unsensibel, gedankenlos und inakzeptabel. Dafür entschuldigen wir uns in aller Form.“

Das unbeholfene und geschichtsvergessene Posten reiht sich ein in eine Pannenserie im Umgang mit Hinterlassenschaften der Wehrmacht. Als 2017 der rechtsextreme Oberleutnant Franco A. verhaftet wurde, fanden sich in der Kaserne des Mannes Stahlhelme aus der NS-Zeit, Replika-Waffen und Landser-Bilder. Wenig später stießen Bundeswehrermittler auf einen mit Wehrmachts-Devotionalien ausgestatteten Raum in einer Kaserne in Baden-Württemberg.