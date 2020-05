Gespräch mit Merkel : Bundesregierung: „Gezielte Impulse“ für Konjunktur geplant

Berlin Die Wirtschaft ist infolge der Corona-Krise eingebrochen. Die Bundesregierung hat ein Konjunkturprogramm angekündigt. Industrie und Gewerkschaften haben konkrete Vorstellungen - und scharfe Kritik am bisherigen Kurs der Regierung.

Im Plan des BDI wird der bisherige Kurs der Regierung kritisiert: „Es ist viel zu wenig, nur den Verzicht auf Steuererhöhungen anzukündigen. Unsere Unternehmen sind alarmiert, dass die Regierung in diesem Bereich so zaghaft unterwegs ist. Jetzt muss es darum gehen, die Stabilität der Unternehmen zu gewährleisten und die Investitionsfähigkeit der Unternehmen wiederherzustellen.“ Die Lösung des Problems liege in starken Unternehmen, die die Menschen wieder in Arbeit brächten, erklärte der Verband am Montag. Für die Verabschiedung von Sofortmaßnahmen blieben bis zur parlamentarischen Sommerpause nur noch wenige Wochen.