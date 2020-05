Urteil in Karlsruhe : BND muss sich weltweit an Grundrechte halten

Karlsruhe Journalisten erstreiten in Karlsruhe ein Grundsatz-Urteil zur massenhaften Ausspähung von E-Mails, Chats und Telefonaten. Die Überwachungsbefugnisse des BND müssen viel genauer geregelt werden. Trotzdem soll der Auslandsgeheimdienst handlungsfähig bleiben.

Der Bundesnachrichtendienst (BND) muss sich bei seinen weltweiten Überwachungsaktivitäten an deutsche Grundrechte halten. Das Fernmeldegeheimnis und die Pressefreiheit schützten auch Ausländer, entschied das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe mit einem verkündeten Urteil.

Die Richter des Ersten Senats entschieden zum ersten Mal, dass der deutsche Staat in seinem Handeln immer an die Grundrechte gebunden ist - „unabhängig davon, an welchem Ort, gegenüber wem und in welcher Form“. Sie begründen das mit den neuen technischen Möglichkeiten und der weltweiten Vernetzung. Gleichzeitig erkennen sie an, dass dadurch auch die Bedrohungen aus dem Ausland erheblich zugenommen haben.