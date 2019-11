Kündigt Rückzug aus Politik an : Blaue Partei von Frauke Petry löst sich nach Wahlschlappen auf

Dresden In Sachsen 0,4 Prozent, in Thüringen 0,1 Prozent der Zweitstimmen - das verbucht die Blaue Partei von Frauke Petry nicht gerade als Erfolg. Und zieht daraus Konsequenzen: Zum Ende des Jahres wird die Partei aufgelöst. Danach wolle sich Petry auch persönlich aus der Politik zurückziehen.

Nach Wahlschlappen in Sachsen und Thüringen will sich die Blaue Partei der früheren AfD-Chefin Frauke Petry bis Jahresende auflösen. „Unser freiheitlich-konservatives Politikangebot ist sowohl in Sachsen als auch in Thüringen vom Wähler klar abgelehnt worden. Es ist daher konsequent, wenn auch schmerzlich, unser Projekt an dieser Stelle zu beenden“, erklärte Petry am Dienstag in Dresden. Die Auflösung der Partei sei am Wochenende auf einem Parteitag in Döben bei Grimma beschlossen worden. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung darüber berichtet.