US-Truppen in Syrien : Bei den Republikanern formiert sich Widerstand gegen Trump

USA Parteifreunde werfen dem Präsidenten Donald Trump vor, die kurdischen Kämpfer im Stich zu lassen. Romney macht gemeinsame Sache mit Demokraten.

Mitch McConnell ist nicht dafür bekannt, schnell auf Distanz zu Donald Trump zu gehen. Im Gegenteil, der Parlamentsveteran legt eine solche Loyalität an den Tag, dass ihn Zeitgenossen schon mal als Türsteher an den Pforten des Trump'schen Palasts verspotten. Umso bemerkenswerter ist, mit welcher Verve der führende Republikaner im Senat Trumps jüngste Weichenstellung in Syrien kritisiert.

Glaubwürdigkeit untergraben

Mitt Romney, einst gescheiterter Präsidentschaftskandidat, ging sogar so weit, den Schulterschluss mit einem Demokraten zu proben, mit Chris Murphy, seinem Senatskollegen aus Connecticut. Trump übe Verrat an den kurdischen Verbündeten, indem er sie angesichts eines drohenden türkischen Angriffs im Stich lasse, schrieben beide in einem Statement. Nachdem man sich der Hilfe der Kurden bedient habe, um den IS zu vernichten, öffneten die USA nunmehr die Tür zu deren Vernichtung. Dies werde ihre Glaubwürdigkeit als verlässliche Partnerin ernstlich untergraben, warnte das Duo, ohne es auf den Nahen Osten zu beschränken.