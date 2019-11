Umweltpartei im Höhenflug : Parteichefs trimmen die Grünen auf Volkspartei

Berlin Ökologie und Wirtschaft: Baerbock und Habeck wollen ihre Partei mehrheitsfähig machen. Die Grünen wollen die Geschlossenheit nutzen, um sich breiter aufzustellen und endgültig als neue linke Volkspartei anstelle der SPD zu empfehlen.

Winfried Kretschmann, Baden-Württembergs grüner Ministerpräsident, musste kräftig zurückrudern, nachdem er sich am Donnerstag bei einer Diskussionsveranstaltung im Stuttgarter Theater einen Fauxpas erlaubt hatte. Auf die Frage, wen er in seiner Partei als Kanzlerkandidaten für geeignet hält, hatte Kretschmann den Namen „Robert Habeck“ genannt. Dessen Co-Parteivorsitzende Annalena Baerbock erwähnte er nicht. Am Freitag stellte Kretschmann eilig klar, dass die Kandidatenfrage derzeit nicht anstehe und dass er keine Personaldebatte in der Partei über die K-Frage auslösen wolle.