Debatte über Rente : Arbeitgeber: Über längeres Arbeiten nachdenken

Berlin Bis März soll die unabhängige Rentenkommission der Regierung Vorschläge zur Zukunft der Rente machen. Wie könnte ein künftiges System aussehen?

Immer weniger junge Menschen würden für immer mehr Ältere in die Rentenversicherung einzahlen, sagte Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Da sei es zunächst das Wichtigste, die Zahl der Erwerbstätigen hoch zu halten, auch durch Fachkräfteeinwanderung, so Kramer. „Sonst muss man entweder das System ändern oder das Renteneintrittsalter muss steigen.“

Kramer betonte: „Wenn wir länger leben und dabei auch gesund sind, wird man wahrscheinlich irgendwann darüber nachdenken müssen, ob wir in Relation zum Gesamtleben nicht auch länger arbeiten müssen.“ Der Arbeitgeberpräsident sagte aber auch: „Diese Debatte sollte man heute nicht führen, denn erstmal steigt das Renteneintrittsalter ja schrittweise bis 2029 auf 67 Jahre an.“ Je besser es gelinge, Fachkräfte aus dem Ausland zu gewinnen und dadurch die volkswirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu erhalten, desto weniger stelle sich die Frage nach der längeren Lebensarbeitszeit, sagte Kramer. „Aber im Kern ist es nicht ganz falsch zu sagen: Arbeitszeit muss in einer bestimmten Relation zur Lebenszeit stehen.“

Die Debatte über ein starres Renteneintrittsalter dreht sich nach Ansicht Vogels in Deutschland im Kreis. Dieser könne durchbrochen werden, indem man das Eintrittsalter flexibel gestalte. Er verwies auf das schwedische Modell. In Schweden habe dieses moderne System die Debatte befriedet, während in Deutschland weiter eine „sehr erbitterte Debatte“ über die Rente mit 65 oder 67, geförderte Renten mit 63 oder eine Rente mit über 70 ausgetragen werde. Spannend sei am schwedischen Modell, dass flexible Übergänge möglich seien - Teilrenten und anderes. Längeres Arbeiten werde belohnt.