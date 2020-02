Kompetenzzentrum geplant : Angst vor Strahlenbelastung: Regierung will besser aufklären

Berlin/Cottbus 5G-Mobilfunkausbau und neue Stromnetze - Strahlenbelastung ist trotz bestehender Grenzwerte für viele Bürger ein Sorgenthema. Mit einem neuen Kompetenzzentrum will die Bundesregierung aufklären und für Verständnis werben.

Die Bundesregierung will besser über die Belastung durch Strahlen informieren. Umweltministerin Svenja Schulze stellte am Mittwoch in Berlin das neue „Kompetenzzentrum Elektromagnetische Felder“ vor, das in Cottbus entstehen soll.