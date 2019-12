Verkehrsminister : Andreas Scheuer weist Schuld im Maut-Debakel von sich

Berlin Die gescheiterte Pkw-Maut könnte die Steuerzahler teuer zu stehen kommen. Doch Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) ist sich keiner Schuld bewusst.

Wie eine Kassiererin, die wegen eines eingesteckten Pfandbons ihren Job verlor, woran noch am Mittwoch der Linke-Bundestagsabgeordnete Fabio de Masi die Kanzlerin in der Fragestunde im Bundestag erinnerte. „Wie erklären Sie denn der Kassiererin, dass dieser Minister immer noch im Amt ist“, wollte de Masi von Angela Merkel wissen und vermutete, was am Donnerstag bestätigt wurde: Mehr als 500 Millionen Euro „stehen im Feuer“. Steuergelder.