Veto aus Bayern : AKK: Noch keine Festlegung auf Art der Wahlrechtsreform

Hamburg Der Bundestag platzt aus allen Nähten. 709 Abgeordnete sitzen mittlerweile im deutschen Parlament. Die CDU-Spitze will sich das Wahlrecht vorknöpfen. Doch bei der bayerischen Schwesterpartei löst das wenig Freude aus.

„Wir sind im Moment noch nicht in einer Situation, dass wir schon konkret auch eine Festlegung im Präsidium getroffen hätten“, sagte Kramp-Karrenbauer am Samstag nach einer Klausur des Bundesvorstands in Hamburg.