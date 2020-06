Kampf gegen sexualisierte Gewalt : Was ist das richtige Strafmaß für Kindesmissbrauch?

Berlin Härtere Strafen für den Besitz von Kinderpornografie und Kindesmissbrauch werden derzeit wieder diskutiert. Doch gibt es Wichtigeres im Kampf gegen sexualisierte Gewalt an Kindern? Eine Analyse.

Abschreckung lässt sich nur durch eine Kombination aus konsequenter und effizienter Fahndung, dem Aufdecken der Straftaten und am Ende auch durch hohe Strafen und anschließende Sicherungsverwahrung erzielen. Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) geht mit dem erhöhten Fahndungsdruck den richtigen Weg. Das wirksamste Mittel gegen Kindesmissbrauch ist, diesen zu verhindern, zu unterbinden, aufzudecken und zu stoppen. Die hohe Zahl an dramatischen Fällen in den vergangenen Monaten ist nicht darauf zurückzuführen, dass es plötzlich mehr Kinderschänder gibt. Sie werden zumindest in NRW aber inzwischen häufiger aufgespürt. Die erfolgreichen Ermittlungen dürften auch eine abschreckende Wirkung auf mögliche Täter haben. Man kann nur alle Innenminister der Bundesländer auffordern, in gleicher Entschlossenheit vorzugehen. Jeder Tag früher, an dem das Martyrium eines Kindes beendet werden kann, ist ein gewonnener Tag. Zu begrüßen ist in diesem Zusammenhang, dass die Reform des sogenannten Netzwerkdurchsetzungsgesetzes die Zahl der Hinweise für Ermittlungsbehörden erhöhen wird. Die Plattformbetreiber müssen künftig verdächtige Bilder nicht nur löschen, sondern auch die Daten der Urheber an die Behörden melden. Umso wichtiger ist es, dass die Länder ihre Fahndungseinheiten mit mehr und spezialisierten Leuten ausstatten. Die Gesetzesreform liegt noch im Bundestag und sollte so schnell wie möglich verabschiedet werden. Zudem wird man genauer bei Menschen hinsehen müssen, die bereits wegen minder schwerer Fälle von sexuellem Missbrauch an Kindern aufgefallen sind. Wenn sie eigene Kinder oder Kinder in Obhut haben, müssen die Behörden sie regelmäßig kontrollieren.