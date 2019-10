Regelung vom NRW-Schulministerium : Abitur ohne Goethe als Pflichtlektüre

Das Goethe-Denkmal am gleichnamigen Platz im tschechischen Marienbad: Nur noch in Bayern ist der "Faust" noch verbindlicher Prüfungsstoff.

Düsseldorf Der "Faust I" gehört vom übernächsten Jahr an nicht mehr zur Pflichtlektüre für Abiturienten. Damit schließt sich Nordrhein-Westfalen anderen Bundesländern an. Aber die neue Regelung stößt auf deutliche Kritik.

Für Abiturienten in Nordrhein-Westfalen zählt Goethes "Faust" künftig nicht mehr zur Pflichtlektüre. Vom Jahr 2021 an falle das Werk für mindestens drei bis vier Jahre aus dem verbindlichen Prüfungskanon für das Fach "Deutsch", bestätigte das NRW-Schulministerium entsprechende Informationen unserer Redaktion. An die Stelle des "Faust" soll Lessings "Nathan der Weise" treten, wie es in den neuen Abiturvorgaben heißt.