Tageseltern und Kitas : Ab 8. Juni eingeschränkter Regelbetrieb für alle Kita-Kinder in NRW

Ein Kind geht mit einer Erzieherin durch einen Kindergarten. (Symbolbild) Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Düsseldorf Nun sollen alle Kita-Kinder doch schon deutlich früher als geplant zurückkommen in die Kindergärten. Der Regelbetreib soll ab 8. Juni beginnen, aber weiter eingeschränkt sein.



Ab dem 8. Juni startet in Nordrhein-Westfalen wieder ein eingeschränkter Regelbetrieb für alle Kinder in Kitas und bei Tageseltern. Das hat die Landesregierung nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf beschlossen.

Familienminister Joachim Stamp (FDP) hatte das bisher erst für September in Aussicht gestellt. Über die neuen Planungen wollte der Minister am Mittag berichten.

Zuvor war kritisiert worden, dass es nur mindestens zwei Abschiedstage vor den Sommerferien in der Kita für jedes Kind geben sollte. Stamp hatte das als Szenario für den schlechtesten Fall genannt.

Der eingeschränkte Regelbetrieb unterliegt noch zahlreichen Schutzvorkehrungen. Das teilte das NRW-Familienministerium am Mittwoch in Düsseldorf mit. Demnach können die Kinder nur einen reduzierten Betreuungsumfang wahrnehmen - 45 Stunden pro Woche werden vorerst nicht angeboten. Der eingeschränkte Regelbetrieb solle dann auch für Kinder gelten, die bislang in der Notbetreuung ein umfangreicheres Angebot hatten, so das Ministerium.

Grundsätzlich seien nur feste Gruppen erlaubt - keine offenen Konzepte. Die Gruppen müssen weiterhin räumlich voneinander getrennt sein. Hygienekonzepte gelten fort. Kontakte müssen nachvollziehbar bleiben.

Seit Ausbruch der Pandemie durften in NRW nur Jungen und Mädchen mit Elternteilen aus systemrelevanten Berufen in die Kitas kommen. Vor einer Woche folgten weitere Kinder. Den allermeisten war aber eine Betreuung in Kita oder in der Tagespflege aus Schutzgründen verwehrt.

