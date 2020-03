Vierte Verhandlungsrunde : 6,5 Prozent mehr Gehalt für Uniklinik-Ärzte

Zwei Ärzte (Mitte) im Transplantationszentrum am Universitätsklinikum Leipzig während einer Operation. Foto: Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralbild/dpa.

Hannover Bei den Verhandlungen für Ärzte an 23 Unikliniken ist die Tarifgemeinschaft deutscher Länder nach eigener Darstellung „an die Grenze gegangen“. Laut Verhandlungsführer Reinhold Hilbers war eine Einigung auch wegen des Coronavirus wichtig.

Rund 20.000 Ärztinnen und Ärzte an 23 Unikliniken erhalten künftig mehr Gehalt. Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund und die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) einigten sich am Samstag auf eine Erhöhung um insgesamt 6,5 Prozent in drei Stufen.